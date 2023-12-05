قصة لأول مرة تُروى تفاصيلها.. مملكة الإنسانية تُنقذ 120 ألف مسلم عانوا الاضطهاد والحصار والحرمان شمال اليونان عام 1980

بدأت مقدمة الفيلم بحديث مفتي المسلمين هناك، يشرح ويحكي معاناة المسلمين، وأنه ليس لديهم مشكلة مع الحكومة اليونانية، ولكن يدفعون ثمن توتر واضطراب العلاقات الدولية بين تركيا واليونان؛ فتركيا تريد أن تستغل المسلمين هناك، وتحرضهم ضد الحكومة باعتبار أن أصولهم تركية، والحكومة اليونانية تحاربهم خشية من أن تستعملهم تركيا كجواسيس لديها بما يشكل خطرًا على الحكومة اليونانية؛ ونتج من ذلك اضطهاد وحصار وحرمان من العيش الكريم؛ فكتب إبراهيم الزبيدي التقرير الصحفي الذي علمت به السعودية، وكان السبب بعد الله في إنقاذ 120 ألف مسلم في اليونان.