فتح التسجيل لحضور ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصحة

ويهدف الملتقى الذي سيقام يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024 م بمسرح الشيخ حمد الجاسر بجامعة الملك سعود، ويشارك فيه مختصون من: وزارة الصحة، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات والتطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ودوره في تطوير القطاع الصحي.