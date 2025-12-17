طالبان من جامعة حفر الباطن يتأهلان لنهائيات "أبشر طويق" بمشروع رقمي للمحميات

في إنجاز يُجسّد دعم جامعة حفر الباطن لتمكين المواهب الوطنية وتحفيز الابتكار، تأهّل الطالب عبدالرحمن بن ناشر العتيبي، والطالبة شوق بنت ناشر العتيبي من كلية التمريض، ضمن فريق «الدهناء»، إلى المرحلة النهائية وقائمة أفضل 15 فريقًا في هاكاثون «أبشر طويق»، الذي يُعد الأكبر من نوعه عالميًا، بمشاركة تجاوزت 4000 متنافس من أكثر من 2000 فريق.
وجاء هذا التأهّل عن مشروع «نُزْهَة»، وهو منصة وطنية رقمية تهدف إلى تنظيم تجربة التنزّه في المحميات الطبيعية عبر تطبيق ذكي يوفّر خريطة تفاعلية، مع إمكانية إصدار التصاريح بشكل فوري من خلال الربط مع النفاذ الوطني الموحّد، وبالتكامل مع الجهات ذات العلاقة؛ بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الرقمية، ورفع كفاءة تنظيم الأنشطة البيئية والسياحية، وتحسين تجربة المستفيدين.
وقد حظي الفريق بتكريم رسمي من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية، خلال مؤتمر "أبشر 2025"، تأكيدًا على دعم الابتكار الوطني وتمكين الكفاءات الشابة، وتشجيع مشاركتهم في تطوير الحلول الرقمية الداعمة لمسيرة التحول الرقمي في المملكة.
ويهدف هاكاثون «أبشر طويق» إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة تُسهم في تعزيز التحول الرقمي الذي تقوده وزارة الداخلية، حيث أُقيم على مدى ثلاثة أيام، وشهد مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين ضمن لجان التحكيم، إلى جانب تقديم ورش عمل متخصصة من كبرى الجهات العالمية، فضلًا عن أنشطة مصاحبة متنوعة.
ويأتي هاكاثون «أبشر طويق» ضمن مبادرة "أبشر طويق" بالشراكة بين وزارة الداخلية وأكاديمية طويق، إحدى فعاليات مؤتمر "أبشر 2025"، التي تهدف إلى تمكين أكثر من 100 ألف مستفيد ومستفيدة عبر سبعة مسارات تقنية متنوعة، شملت 16 مدينة في مختلف مناطق المملكة، وبالشراكة مع 20 شريكًا محليًا وعالميًا، من أبرزهم: NVIDIA وMeta وGoogle Cloud.