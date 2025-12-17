طالبان من جامعة حفر الباطن يتأهلان لنهائيات "أبشر طويق" بمشروع رقمي للمحميات

في إنجاز يُجسّد دعم جامعة حفر الباطن لتمكين المواهب الوطنية وتحفيز الابتكار، تأهّل الطالب عبدالرحمن بن ناشر العتيبي، والطالبة شوق بنت ناشر العتيبي من كلية التمريض، ضمن فريق «الدهناء»، إلى المرحلة النهائية وقائمة أفضل 15 فريقًا في هاكاثون «أبشر طويق»، الذي يُعد الأكبر من نوعه عالميًا، بمشاركة تجاوزت 4000 متنافس من أكثر من 2000 فريق.