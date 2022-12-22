اتفاقية لإنشاء أول منطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

وتعمل المنطقة الجديدة التي تبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع على عدة مراحل، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف حاوية سنويًّا، على تقديم خدمات لوجستية عالية الجودة وشاملة ومتكاملة، وتسهيل عمليات النقل بين المنطقتين الشرقية والوسطى وجميع مناطق المملكة، إلى جانب تسهيل احتياجات المستفيدين وتلبية متطلبات السوق المحلية من حيث نقل البضائع ومناولتها بقدرات تشغيلية عالية.