"الفايز" بـ"كتاب الرياض": تصميمات أغلفة الكتب تشعل معارك الأرفف بين دور النشر

وذكر "الفايز" المصمم والخطاط، أن العناصر الفنية التي تشكل السمة الفنية لغلاف الكتاب أو الهوية الفنية للكتاب، هي: المحتوى والغرض، والجمهور المستهدف، والعناصر البصرية، والتنسيق الداخلي، والمواد المستخدمة، والطابع الثقافي أو الزمني.