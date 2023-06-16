"البديوي": مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يسعيان دائماً للأمن والاستقرار في العالم

وقال إن الجانبين، ناقشا الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي - الأوروبي، الذي سيُعقد في شهر أكتوبر المقبل بسلطنة عُمان، كما تم بحث سُبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وتطويره في مختلف المجالات، بما فيها إعفاء مواطني دول مجلس التعاون من تأشيرة الشينغن، وآلية تسريع ودفع مسارات استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة، وبما يعود بالفائدة على شعوب دول المجلس والاتحاد الأوروبي.