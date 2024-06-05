طشقند تستضيف اجتماع اللجنة الأمنية بين وزارتي الداخلية السعودية والأوزبكية

ترأس نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، وفد وزارة الداخلية في اجتماع الدورة الـ(3) للجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في المملكة وجمهورية أوزبكستان، الذي عُقد في مدينة طشقند.
وشهد الاجتماع، بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.
وشارك في الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح القهرة، ومن الجانب الأوزبكي، نائب وزير الداخلية اللواء دوران عابدوفيتش نظر محمدوف، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ميرجمال مير علي موف، ومدير إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية أهرار أدهاموف.