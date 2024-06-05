طشقند تستضيف اجتماع اللجنة الأمنية بين وزارتي الداخلية السعودية والأوزبكية

ترأس نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، وفد وزارة الداخلية في اجتماع الدورة الـ(3) للجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في المملكة وجمهورية أوزبكستان، الذي عُقد في مدينة طشقند.