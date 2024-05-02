مجلس إدارة "أداء" يعتمد استراتيجية المركز خلال اجتماعه العشرين

وتعمل الاستراتيجية على دعم الأجهزة العامة في تحقيق أهدافها، حيث سيتم قياس نضج ممارسات قياس وإدارة الأداء وفق المنهجيات المعتمدة، وتأهيل الكوادر البشرية في هذا المجال، كما تهدف الاستراتيجية إلى دعم عمليات تحسين الأداء باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة في عمليات تحليل البيانات والتنبؤ بانخفاض الأداء والمخاطر؛ مما يدعم عمليات اتخاذ القرار.