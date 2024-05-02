مجلس إدارة "أداء" يعتمد استراتيجية المركز خلال اجتماعه العشرين

عقد مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" اجتماعه العشرين، حيث اطلع على الجهود المبذولة من قبل المركز في قياس أداء الأجهزة العامة لتحقيق رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية، واعتمد استراتيجية المركز للأعوام 2024-2027.
وتسعى الاستراتيجية إلى رفع كفاءة أداء الأجهزة العامة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية وخططها وتمكينها من العمل بأداء عالٍ، وتحقيق مستويات مرتفعة في رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدمها، وذلك تحقيقًا لرسالة الاستراتيجية "أداء حكومي فعّال لوطن طموح".
وتعمل الاستراتيجية على دعم الأجهزة العامة في تحقيق أهدافها، حيث سيتم قياس نضج ممارسات قياس وإدارة الأداء وفق المنهجيات المعتمدة، وتأهيل الكوادر البشرية في هذا المجال، كما تهدف الاستراتيجية إلى دعم عمليات تحسين الأداء باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة في عمليات تحليل البيانات والتنبؤ بانخفاض الأداء والمخاطر؛ مما يدعم عمليات اتخاذ القرار.
وتحرص الاستراتيجية على تعزيز عمليات تحسين الخدمات الحكومية، وقياس رضا وتجربة المستفيدين وفق آلية ممنهجة؛ تجسيدًا لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في "تحسين أداء الأجهزة الحكومية".