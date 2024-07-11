"ابن حثلين" يعلن رفع أعداد المتوجين بمهرجان "الملك عبدالعزيز للإبل" و"جادة الطائف" إلى 10 مراكز

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، إنه تزامناً مع عام الإبل 2024 ودعماً للإبل وملّاكها ومحبيها؛ فقد تم رفع أعداد المتوجين في جميع فئات الفردي والجمل في "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل" في نسخته التاسعة، و"جادة الإبل - الطائف" إلى 10 مراكز بدلاً من 5 مراكز.
وفي التفاصيل، قال "ابن حثلين": "رفع أعداد المتوجين في فئة الفحل المنتج في "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 9"، و "جادة الإبل الطائف" إلى 5 مراكز بدلاً من 3 مراكز".
وكشف "ابن حثلين"، أنه تم استحداث فئة السواحل والأصائل المهجنة في جادة الطائف بعدة مراكز للسعوديين فقط.
واختتم: "كما نسعد بدعوة إخواننا الملّاك الخليجيين للمشاركة في جادة الطائف في فئة الفردي والجمل والفحل المنتج على وجه الاستثناء لكونها آخر جادة في عام الإبل 2024".