"ابن حثلين" يعلن رفع أعداد المتوجين بمهرجان "الملك عبدالعزيز للإبل" و"جادة الطائف" إلى 10 مراكز

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، إنه تزامناً مع ‎عام الإبل 2024 ودعماً للإبل وملّاكها ومحبيها؛ فقد تم رفع أعداد المتوجين في جميع فئات الفردي والجمل في ‎"مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل" في نسخته التاسعة، و"جادة الإبل - الطائف" إلى 10 مراكز بدلاً من 5 مراكز.