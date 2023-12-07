"وزير الصحة": لن يحتاج المواطنون السفر للخارج للعلاج وسنقدم لهم خدماتنا في أحضان الوطن

أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أنه تم زيادة مراكز الأورام من 9 مراكز إلى 18 مركزًا يقدم خدمات الأورام للمرضى للتيسير على المواطنين في الانتقال من بعض المناطق التي لا تشمل مراكز لعلاج المرض.
وأضاف الجلاجل، في كلمته في الجلسة الحوارية "الميزانية في إطار تطوير الخدمات" ضمن أعمال ملتقى ميزانية 2024 بمشاركة عدد من الوزراء، أن مركز العلاج الإشعاعي المتقدم بمدينة الملك فهد الطبية اكتمل، وسيستقبل أول حالاته قبل نهاية العام.
ولفت إلى أن المركز يقدم رعاية تخصصية دقيقة جدًّا للأورام لا يماثلها أي مكان آخر بالمنطقة، ويقدم الرعاية الدقيقة للأورام المعقدة جدًّا بشكل جيد؛ لذلك لن نحتاج لإرسال حالات للعلاج في الخارج وسيعالجون بين عائلاتهم بالمملكة.
وتابع أن 66% من المواطنين لا يحتاجون الآن الخروج من مناطقهم من أجل الحصول على الخدمة العلاجية.
ويشهد ملتقى الميزانية اليوم مشاركة 9 وزراء في جلساته الحوارية الأربعة، الأولى تحت عنوان "مالية مستدامة" بمشاركة محمد الجدعان وزير المالية، وفيصل الإبراهيم.
وفي الجلسة الثانية التي ستكون تحت عنوان "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية" يتحدث كل من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وفهد الجلاجل وزير الصحة، ويوسف البنيان وزير التعليم.
أما الجلسة الثالثة فستكون بعنوان "تنمية مستدامة" ويتحدث فيها المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة، وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل.
ويتحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في الجلسة الرابعة والتي تأتي تحت عنوان "قطاعات واعدة".