"وزير الصحة": لن يحتاج المواطنون السفر للخارج للعلاج وسنقدم لهم خدماتنا في أحضان الوطن

وأضاف الجلاجل، في كلمته في الجلسة الحوارية "الميزانية في إطار تطوير الخدمات" ضمن أعمال ملتقى ميزانية 2024 بمشاركة عدد من الوزراء، أن مركز العلاج الإشعاعي المتقدم بمدينة الملك فهد الطبية اكتمل، وسيستقبل أول حالاته قبل نهاية العام.