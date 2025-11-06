بدء أعمال السجل العقاري لـ 118 حيًا بمنطقتي الرياض والجوف ومنطقة الحدود الشمالية

منطقة الجوف

كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في منطقة الجوف محافظة سكاكا: ( الرحمانية، العزيزية، التلال، جزءًا من حي الربوة، الزهور، السليمانية، الضاحية، الجوهرة، السلام، النخيل، النهضة، الورود، الصالحية، التلال، العزيزية، بدر، الشعلة، الزهراء، الرابية، الكوثر، الفيصلية)، والأحياء التالية في منطقة الجوف محافظة القريات: ( النهضة، الأندلس، النزهة، جزءًا من حي العقيلة الجنوبية، جزءًا من حي الشروق، جزءًا من حي الازدهار، الزمرد، الهدا، التلال، الخزامى، المروج، الأمل، المنار، الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، الواحة، الملك فهد، العزيزية) والأحياء التالية في منطقة الجوف محافظة دومة الجندل: ( الشفاء، الملك عبدالعزيز، الصفاة، الملك فهد، غرب دومة الجندل، الغدير، الملك فهد)، ويشمل التسجيل الأحياء التالية في منطقة الجوف محافظة طبرجل: (الواحة، الورود).