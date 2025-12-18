15 فرصة عقارية في مزاد نخبة جدة

تطرح شركة الثروة العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية مزاد "نخبة جدة" وذلك الاحد 28 ديسمبر 2025 وحتى الخميس 1 يناير 2026م إلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات.
يطرح المزاد 15 فرصة عقارية سكنية تجارية في مواقع استثنائية بمدينة جدة، حيث تشمل مجمع سكني بمساحة 9098,17 مترا مربعا, ارض تجارية بمساحة 40000مترا مربعا, عمارة سكنية تجارية بمساحة 1370,5مترا مربعا, 3 أراضِ تجارية بمساحة2500 متراً مربعاً, ارض تجارية بمساحة 2250 متراً مربعاً, ارض سكنية بمساحة 3915,19 مترا مربعا, ارض سكنية بمساحة 3689,46 مترا مربعا, ارض سكنية بمساحة 1555,5 مترا مربعا, ارض سكنية بمساحة 900 مترا مربعا. ارض سكنية بمساحة 1200مترا مربعا, فيلا سكنية بمساحة 900 مترا مربعا, عمارة سكنية تجارية بمساحة 825 مترا مربعا, بيت سكني بمساحة 400 مترا مربعا.
كتيب المزاد: https://bit.ly/3MrYl7n
ويُعد المزاد فرصة استثمارية للراغبين في التملك داخل أحياء عروس البحر الأحمر جدة، لما تتميز به العقارات المطروحة من تنوع في الاستخدامات، ومواقع حيوية عالية الطلب، كما ترحب شركة الثروة العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الأرقام التالية:
0552204959 - 05504444360 – 920003566