تجاوبًا مع "سبق".. "أمانة جدة": نمهد الطرق وننفذ مشاريع تصريف للأحياء المتضررة

أوضحت أمانة محافظة جدة، تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" قبل نحو شهر تحت عنوان: (مواطنون بجدة: شوارع مكسرة في الشمال ومياه جوفية في الشرق.. وعبارة "عزيزي العميل" لا تليق)، أن الأحياء المذكورة -الريان والحمدانية والصالحية والفردوس بأبحر الشمالية- في التقرير من الأحياء التي لا تغطيها شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، مما نتج عنه ارتفاع منسوب المياه الجوفية، والتي تسبب ظهورها على السطح في تضرر الأرصفة والطرق وظهور الحفر والهبوطات.
وأضافت: "لحين تنفيذ شبكات الصرف الصحي وتخفيض منسوب المياه السطحية من قبل الجهة المعنية، فإن الأمانة تعمل على تنفيذ مشاريع لتصريف مياه الأمطار ضمن مشاريع برنامج تصريف مياه الأمطار".
وأوضح مدير عام الاتصال المؤسسي بالأمانة محمد بن عبيد البقمي أن الأمانة تعمل على رفع الضرر بشكل مستمر عن طريق أعمال التسوية والتمهيد للطرق المتضررة، على أن يتم إعادة إنشاء الطرق المتضررة بعد الانتهاء من مشاريع شبكات الصرف الصحي وتخفيض منسوب المياه السطحية في الأحياء المتضررة، وذلك حرصًا من الأمانة على عدم تكرار تلفها وتحقيق الاستدامة في تنفيذ المشاريع.
وقال "البقمي": إنه فيما يخص أعمال النظافة فإن الإدارة العامة لمشاريع النظافة والمرادم تعمل حسب الخطة التشغيلية؛ لضمان جودة تنفيذ خدمات النظافة، وذلك من خلال محاور عدة؛ تشمل "متابعة رفع حاويات النظافة عبر الأنظمة الإلكترونية وعمل جولات ميدانية للتحقق من رفع كافة حاويات النفايات خلال كل الورديات، ومتابعة كل المسارات وتوفير حاويات النفايات بالعدد الكافي"، و"متابعة بلاغات بلدي 940 والاستجابة الفورية لها".
وتابع: "إجراء أعمال مسح ودراسة لمنطقة الخدمة وإعداد خطط عمل تفصيلية لجميع الخدمات التعاقدية"، و"توفير معدات وآليات مزودة بمنظومة تتبع المركبات (AVL) لمتابعة مقاولي النظافة لتأدية الخدمات التعاقدية المختلفة بشكل يومي وعلى فترتين صباحية ومسائية وخلال العطلات الرسمية بهدف تحقيق استمرارية النظافة بالأحياء المختلفة".
واستكمل "البقمي" يقول: "التفتيش والمراقبة من خلال فرق ميدانية لمراقبة مقاولي النظافة لتأدية الخدمات التعاقدية المختلفة ومعايير التشغيل ورصد المخالفات وتوقيع الغرامات وتصحيح أي تقصير إن وُجِد بشكل فورى".
وأبان أنه فيما يخص أعمال مكافحة الحشرات، فتعمل الإدارة العامة لصحة البيئة وفق الخطط التشغيلية في نطاق 16 بلدية فرعية وبإشراف كوادر علمية متخصصة على النحو الآتي: "أعمال المكافحة للبعوض وفق خطة مسارات أسبوعية لكافة أحياء محافظة جدة، تستهدف فيها العديد من المواقع (مثل المباني تحت الإنشاء - المشاتل - الحدائق العامة - مصانع البلك - تجمعات المياه)، حيث يتم شمول جميع الأحياء بخدمات أعمال المكافحة"، "بالإضافة إلى الخطط التشغيلية لبعض البرامج الأسبوعية الثابتة مثل (رش مجاري السيول - الأربطة الخيرية - محطات المعالجة) وذلك وفق آلية محددة وكوادر فنية مدربة"، و"القيام بتنفيذ العديد من الخطط تماشيًا مع تغييرات الأجواء والمواسم، وبما يتناسب مع (خطط موسم الأمطار - خطتي العيد وخطط الطوارئ)".