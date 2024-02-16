تجاوبًا مع "سبق".. "أمانة جدة": نمهد الطرق وننفذ مشاريع تصريف للأحياء المتضررة

وأبان أنه فيما يخص أعمال مكافحة الحشرات، فتعمل الإدارة العامة لصحة البيئة وفق الخطط التشغيلية في نطاق 16 بلدية فرعية وبإشراف كوادر علمية متخصصة على النحو الآتي: "أعمال المكافحة للبعوض وفق خطة مسارات أسبوعية لكافة أحياء محافظة جدة، تستهدف فيها العديد من المواقع (مثل المباني تحت الإنشاء - المشاتل - الحدائق العامة - مصانع البلك - تجمعات المياه)، حيث يتم شمول جميع الأحياء بخدمات أعمال المكافحة"، "بالإضافة إلى الخطط التشغيلية لبعض البرامج الأسبوعية الثابتة مثل (رش مجاري السيول - الأربطة الخيرية - محطات المعالجة) وذلك وفق آلية محددة وكوادر فنية مدربة"، و"القيام بتنفيذ العديد من الخطط تماشيًا مع تغييرات الأجواء والمواسم، وبما يتناسب مع (خطط موسم الأمطار - خطتي العيد وخطط الطوارئ)".