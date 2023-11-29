"العاصمي": استضافة إكسبو 2030 سترسخ مكانة الرياض كوجهة رائدة لاستضافة المحافل العالمية

رفع المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، أسمى آيات التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة فوز الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030.
وقال: هذا الفوز يأتي تتويجاً للنجاحات الكبيرة والإنجازات النوعية التي حقّقتها المملكة في ظلّ قيادتها الرشيدة والتي جعلتها تحتل موقع الصدارة إقليمياً وعالمياً في المجالات كافة، ومكّنتها من أن تحظى بثقة العالم لاستضافة هذا الحدث الاستثنائي.
وأضاف "العاصمي": معرض إكسبو يعدّ واحداً من أبرز الفعاليات الدولية وأكثرها تأثيراً وأهميةً على المستوى العالمي، نظراً لتاريخه العريق، واتساع نطاق المشاركة فيه، واهتمامه بعرض كلّ ما من شأنه أن يُبرز التقدّم والتطوّر الذي يعيشه العالم في المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية والتقنية المتنوّعة، فضلاً عن أهميته لمناقشة مستقبل العالم واتّخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المجتمع الإنساني.
وأردف: اختيار الرياض لاستضافة المعرض لعام 2030 يُظهر ثقة العالم بالمملكة، وإيمانهم بقدرتها على استضافة هذا الحدث الكبير الذي يعدّ أكبر وأعرق المعارض العالمية، وهو ما يجعلنا ننظرُ بعين الفخر والاعتزاز إلى هذا الإنجاز الوطني الجديد، الذي يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها المملكة على كل المستويات في ظلّ قيادتها الرشيدة.
وأوضح المدير العام لمكتب التربية العربي أنّ هذه الاستضافة ستنعكس إيجاباً على تعزيز مكانة المملكة دولياً، كما أنها ستمثّل فرصةً للتعريف بثقافة المملكة وتاريخها، وتسليط الضوء على منجزاتها الحضارية، والازدهار الكبير الذي تعيشه في ظلّ رؤيتها الطموحة، فضلاً عن ترسيخ مكانة الرياض كوجهة عالمية رائدة لاستضافة المحافل الإقليمية والعالمية من جرّاء التطوّر العمراني والحضاري الكبير الذي تشهده، والبنية التحتية التي تمتاز بها، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة بما سيمكّنها من استضافة هذا الحدث العالمي الكبير على نحو استثنائي ومميّز.
واختتم "العاصمي"، تصريحه مؤكّداً أنّ المملكة تقفُ اليومَ أمام إنجازٍ وطني كبير بفضل توفيق الله -سبحانه وتعالى-، ثم بفضل الفكر القيادي المميز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اللذين يقودان الوطن نحو تحقيق عددٍ كبيرٍ من المكتسبات والإنجازات العالمية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ وطننا وقيادته وشعبه، وأن يديم على مملكتنا أمنها وتطوّرها وازدهارها.