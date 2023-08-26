بتنظيم النادي السعودي.. ختام مبادرة "من بيتك لبيتك" لفصل الخريف في برمنجهام

أقام النادي السعودي في برمنقهام، مبادرة لتسهيل الإجراءات على المبتعثين الجدد والحصول على الأوراق والثبوتيات الخاصة بهم بأسرع وقت، وكذلك لتذليل الصعاب لهم وتوفير السكن والمواصلات.
وقال مدير النادي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية في برمنجهام الدكتور أحمد الرميثي: الكل منا يعرف معاناة الطالب المبتعث عند الوصول إلى بلد الابتعاث، منها الصعوبة في التعامل بلغة بلد الابتعاث، وصعوبة المواصلات، والحصول على السكن الدائم، مما يستوجب الطالب السكن في فنادق لفترة وتكون مكلفة عليهم، ومن مبدأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم "أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس"، تم إطلاق هذه المبادرة لخدمة شباب وشابات الوطن المقبلين على الابتعاث، وتأمين متطلباتهم الأساسية في بلد الابتعاث، والتأكد أن جميع ما يحتاجه الطالب متوفر عند الوصول.
وأضاف الرميثي: تم الانتهاء من هذه المبادرة لفصل الخريف وجميع طلابنا المبتعثين في منازلهم مرتاحي البال، راجين من الله الأجر ومن طلابنا المبتعثين النجاح والرجوع لخدمة مملكتنا الغالية، والمساهمة في تحقيق رؤية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه. وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة 11 مستفيدًا، من عوائل وأفراد.
واشتملت هذه المبادرة على تأمين السكن لهم قبل الوصول إلى مدينة الابتعاث، وفتح حساباتهم مع شركات الكهرباء والإنترنت، وحصول المستفيدين على أولويات السكن من أثاث وأمور أخرى أساسية، ليتجنب الطالب السكن في الفنادق وللحد من الخسائر المالية، وكذلك تم تسجيل المرافقين في المدارس الابتدائية والمتوسطة، مساعدةً للمبتعث الأساسي، وتخفيفًا من أعباء الانتقال لدولة الابتعاث.