بتنظيم النادي السعودي.. ختام مبادرة "من بيتك لبيتك" لفصل الخريف في برمنجهام

وقال مدير النادي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية في برمنجهام الدكتور أحمد الرميثي: الكل منا يعرف معاناة الطالب المبتعث عند الوصول إلى بلد الابتعاث، منها الصعوبة في التعامل بلغة بلد الابتعاث، وصعوبة المواصلات، والحصول على السكن الدائم، مما يستوجب الطالب السكن في فنادق لفترة وتكون مكلفة عليهم، ومن مبدأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم "أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس"، تم إطلاق هذه المبادرة لخدمة شباب وشابات الوطن المقبلين على الابتعاث، وتأمين متطلباتهم الأساسية في بلد الابتعاث، والتأكد أن جميع ما يحتاجه الطالب متوفر عند الوصول.