"كنان" تنتهي من تطوير واعتماد مخطط آرام شمال جده بمساحة 1.7 مليون متر مربع

الجدير بالذكر أن شركة "كنان" قامت بتطوير مشاريع رائدة سابقًا مثل مخطط "مشارف هيلز" بحي النرجس بالرياض بمساحة 906 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى مخطط "تلالة" الواقع بحي النرجس بالرياض بمساحة 700 ألف متر مربع. وبلغ إجمالي مساحات التطوير التي قامت بها الشركة حتى الآن 4.7 مليون متر مربع، وتؤكد "كنان" مكانتها الريادية في تقديم مشاريع عقارية تلبي أعلى معايير الجودة والتميز.