"كنان" تنتهي من تطوير واعتماد مخطط آرام شمال جده بمساحة 1.7 مليون متر مربع

طوّرت شركة كنان، "مخطط آرام" الواقع في محافظة جدة؛ بهدف خلق أحياء سكنية نموذجية تتضمن أراضي مخصصة ومرافق متكاملة تلبي جميع الاحتياجات. ويعد المخطط أحدث مشاريع الشركة بمساحة 1.7 مليون متر مربع؛ حيث يعتبر اعتماد أمانة محافظة جدة للمخطط متماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 بتوفير مجتمعات سكنية عالية الجودة.
ويقع مخطط "آرام" في موقع استراتيجي وحيوي في شمال مدينة جدة على امتداد طريق جامعة جدة بالقرب من أبرز المعالم مثل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ملعب الجوهرة، مستشفى التخصصي بموقعه الجديد، مشروع مرافي، وواجهة أبحر الجنوبية البحرية.
ويتميز بأراضٍ مخصصة لمختلف الخدمات والمرافق العصرية التي تجعل "آرام" وجهةً مثالية لسكان جدة للعيش بأعلى معايير الراحة وجودة الحياة، ويحتوي المخطط على 17 حديقة وملاعب قائمة تقارب مساحتها 80 ألف متر مربع، كما يضم 947 قطعة أرض متعددة المساحات والاستخدامات السكنية والتجارية؛ مما يجعل المخطط بيئة خصبة للاستثمار، والذي سوف يتم طرحه للبيع خلال الأشهر القليلة القادمة.
وتحرص "كنان" في تطوير كافة مشاريعها على الاهتمام بجودة الحياة عن طريق توفير مساحات رياضية وترفيهية تضم -على سبيل المثال لا الحصر- مسارات للدراجات الهوائية ومناطق مخصصة للمشي؛ مما يجعلها الخيار الأمثل للسكان الراغبين في الاستمتاع بحياة مليئة بالجودة والرفاهية.
الجدير بالذكر أن شركة "كنان" قامت بتطوير مشاريع رائدة سابقًا مثل مخطط "مشارف هيلز" بحي النرجس بالرياض بمساحة 906 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى مخطط "تلالة" الواقع بحي النرجس بالرياض بمساحة 700 ألف متر مربع. وبلغ إجمالي مساحات التطوير التي قامت بها الشركة حتى الآن 4.7 مليون متر مربع، وتؤكد "كنان" مكانتها الريادية في تقديم مشاريع عقارية تلبي أعلى معايير الجودة والتميز.