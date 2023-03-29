تمديد فترة إدخال ميثاق الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية بالتعليم

أعلنت عدة إدارات تعليمية، تمديد فترة إدخال ميثاق الأداء الوظيفي لمنسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية في منصة فارس، لموعد نهاية عمل شهر رمضان المبارك.
وأعلنت إدارات التعليم في جدة والأحساء والزلفي، عن تمديد فترة إدخال الميثاق ليكون من نهايته المقررة غداً 30 مارس 2023 حتى 13 إبريل 2023م الموافق 22 رمضان 1444هـ.
وكانت وزارة التعليم، قد اعتمدت مؤخراً التحول من تقييم الأداء التقليدي إلى إدارة الأداء ليكون التقييم من بداية كل عام ميلادي وفق أهداف وجدارات معينة، وذلك بهدف تطوير أداء الموظفين من خلال قياس أدائهم، والتعريف بأهداف الموظف مع ربطها بالأهداف الإستراتيجية للجهة عبر ميثاق الأداء الوظيفي، إضافةً إلى تعزيز ثقافة التعلُّم المستمر لزيادة فرص التطوير الاحترافي للموظف.