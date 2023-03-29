تمديد فترة إدخال ميثاق الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية بالتعليم

وكانت وزارة التعليم، قد اعتمدت مؤخراً التحول من تقييم الأداء التقليدي إلى إدارة الأداء ليكون التقييم من بداية كل عام ميلادي وفق أهداف وجدارات معينة، وذلك بهدف تطوير أداء الموظفين من خلال قياس أدائهم، والتعريف بأهداف الموظف مع ربطها بالأهداف الإستراتيجية للجهة عبر ميثاق الأداء الوظيفي، إضافةً إلى تعزيز ثقافة التعلُّم المستمر لزيادة فرص التطوير الاحترافي للموظف.