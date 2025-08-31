الباحة في صيف السعودية 2025.. تجارب ممتعة تجمع بين التراث والمغامرة والهدوء

ومن الأسواق إلى القرى القديمة، تقف قرية الأطاولة التراثية كصفحةٍ حيةٍ من تاريخ المنطقة، حيث تمتزج عمارة الحجارة الصلبة مع ملامح الحياة التجارية والسياسية التي ازدهرت فيها قديمًا، فيما تحكي المعالم مثل حصن العثمان وحصن دماس عن عراقة المكان، بينما يضيف "سوق ربوع قريش" لمسةً أصيلةً تجعل الزيارة رحلةً في الزمن. ولمحبي المشاهد الآسرة، تبرز قرية ذي عين الأثرية بمحافظة المخواة كوجهة استثنائية؛ إذ تتراص بيوتها الحجرية القديمة على قمة جبل صخري أبيض، في لوحة طبيعية تحيطها المرتفعات من كل جانب، لتجسد مزيجًا فريدًا من الجمال التاريخي والروعة الطبيعية.