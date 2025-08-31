الباحة في صيف السعودية 2025.. تجارب ممتعة تجمع بين التراث والمغامرة والهدوء

تجمع الباحة (جوهرة الجنوب) بين التاريخ العريق والطبيعة الساحرة، لتمنح زوارها خلال صيف السعودية 2025، تجربة متكاملةً تمزج بين استكشاف القرى التراثية، والتجول في الأسواق الشعبية، والانغماس في تجارب المزارع الريفية، وصولًا إلى المتنزهات التي تلامس السحاب.
الانطلاقة من قلب التراث، حيث يستقبلك سوق السبت التاريخي في محافظة بلجرشي، بأجوائه الشعبية التي ظلت حاضرةً منذ قرون، وهناك تتعانق روائح الأعشاب العطرية مع أصوات الباعة، وتتزين الممرات بالمشغولات اليدوية والأقمشة التقليدية والمنتجات المحلية، لتحكي كل زاوية في هذا السوق قصةً من الماضي، وتوثّق حياة الأجداد.
ومن الأسواق إلى القرى القديمة، تقف قرية الأطاولة التراثية كصفحةٍ حيةٍ من تاريخ المنطقة، حيث تمتزج عمارة الحجارة الصلبة مع ملامح الحياة التجارية والسياسية التي ازدهرت فيها قديمًا، فيما تحكي المعالم مثل حصن العثمان وحصن دماس عن عراقة المكان، بينما يضيف "سوق ربوع قريش" لمسةً أصيلةً تجعل الزيارة رحلةً في الزمن. ولمحبي المشاهد الآسرة، تبرز قرية ذي عين الأثرية بمحافظة المخواة كوجهة استثنائية؛ إذ تتراص بيوتها الحجرية القديمة على قمة جبل صخري أبيض، في لوحة طبيعية تحيطها المرتفعات من كل جانب، لتجسد مزيجًا فريدًا من الجمال التاريخي والروعة الطبيعية.
وتزداد التجربة تميزًا بزيارة مزرعة وأكواخ بساتين اللوز إحدى أبرز الوجهات في الباحة، إذ تتيح للزوار التجول بين أشجار اللوز الوارفة والاستمتاع بتجارب البقاء في الأجواء الهادئة والاسترخاء في قلب الطبيعة.
فيما تأخذك مزرعة الزيتونة، إلى عالمٍ من الخضرة يمتد على مدرجات جبال السروات، حيث أكثر من أربعة آلاف شجرة زيتون، وإسطبلات خيول، وحدائق للطيور، وتجربة قطف المحاصيل الطازجة.
وللباحثين عن مزيجٍ من الاسترخاء والطبيعة، يقدّم منتجع ماكامايا أجواءً جبليةً معتدلةً وسط الغابات الكثيفة، مع وحدات إقامة أنيقة وممرات طبيعية مثالية للمشي والاسترخاء.
وللاستمتاع بالهدوء والطبيعة، يمكنك زيارة منتزه الأمير حسام، حيث تمتد المساحات الخضراء على هضبة عالية، وتطل على مشاهد بانورامية تخطف الأنفاس، مع مقهى مرتفع يقدم لحظات ساحرة عند الغروب.
ويأتي برنامج صيف السعودية هذا العام تحت شعار "لون صيفك"، ويمتد حتى شهر سبتمبر المقبل، في ست وجهات سياحية متنوعة؛ منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍّ من الطائف والباحة وعسير.
كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعددًا من الفعاليات الكبرى منها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC»، التي تقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس الجاري، إضافة إلى "موسم جدة" و"موسم عسير" اللذين يضمان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة، التي يتم طرحها عبر منصة "روح السعودية "www.visitsaudi.com/ar، وتشمل عروضًا للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران، لجذب السياح والزوار والعائلات؛ لقضاء أيامٍ ممتعة بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.