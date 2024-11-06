"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الكامل والجموم وخليص ورهاط ومدركة وهدى الشام والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على أضم وبني يزيد وميسان ويلملم والطائف والعرضيات، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورينة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21 من مساء الخميس.