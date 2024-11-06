"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وحائل وجازان وعسير والباحة وتبوك والقصيم).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق. وتشهد أمطارًا متوسطة على الشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ22 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الكامل والجموم وخليص ورهاط ومدركة وهدى الشام والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على أضم وبني يزيد وميسان ويلملم والطائف والعرضيات، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورينة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة المعظم وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ22 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة الحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المدينة المنورة والعيص والحناكية والمهد والعلا وخيبر وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.