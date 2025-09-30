أبناء "إنسان" يجسدون قيم "عزنا بطبعنا" خلال احتفالية الجمعية باليوم الوطني

بدأ الحفل بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى المدير العام كلمة رفع خلالها التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني. كما هنأ المحارب الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، وأعضاء مجلس الإدارة بهذه المناسبة الغالية.