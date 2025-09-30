أبناء "إنسان" يجسدون قيم "عزنا بطبعنا" خلال احتفالية الجمعية باليوم الوطني

احتفلت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" باليوم الوطني الـ95 للمملكة تحت شعار "عزنا بطبعنا"، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزيد، ومدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب، إلى جانب أبناء ومنسوبي الجمعية والمدعوين والجهات الداعمة والفرق المشاركة وعدد من وسائل الإعلام.
بدأ الحفل بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى المدير العام كلمة رفع خلالها التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني. كما هنأ المحارب الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، وأعضاء مجلس الإدارة بهذه المناسبة الغالية.
وقال المحارب: "في هذا اليوم المجيد نستحضر رحلة وطن عظيم بُني على قيم التوحيد والتكاتف والعطاء، وواصل أبناؤه مسيرة البناء والإنجاز حتى أصبحنا نعيش في عهد مزدهر يقوده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد برؤية لا تعرف المستحيل". وأضاف أن هذا اليوم الاستثنائي يمثل مصدر فخر واعتزاز، حيث شهد تتويج ملحمة التوحيد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز –طيب الله ثراه–، وانطلاق النهضة التنموية للمملكة.
وأشار إلى أن ما يُقدَّم للوطن من جهود وتضحيات يترجم الاعتزاز بمكانته بين دول العالم، ليكون في مصاف الدول الكبرى وفي طليعة العالم المتقدم، في ظل دعم القيادة الرشيدة التي سخّرت كافة الإمكانات لتسهيل مسيرة التقدم والتطوير.
ونوّه المحارب بما يشهده القطاع غير الربحي من نمو متسارع وفق معايير عالية من الشفافية والحوكمة، بدعم ورعاية القيادة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة، بوصفه أحد ركائز التنمية المجتمعية ورافدًا أساسيًا للنهضة الوطنية.
وفي ختام كلمته شكر المحارب الجهات الداعمة للاحتفالية، وكل من أسهم في إنجاح الحفل من جهات وحضور وإعلاميين ومتطوعين، إضافة إلى الأبناء والمشرفين على التنظيم.
عقب ذلك قدّم أبناء "إنسان" أنشودة "يا خير أرض" تعبيرًا عن حبهم وولائهم للوطن، تلتها فقرة "عزنا بطبعنا" المستوحاة من شعار الهوية الرسمية لليوم الوطني الـ95، والتي جسدت القيم الأصيلة للجمعية، مثل الكرم والجود والفزعة، وعكست الهوية الوطنية المتوارثة التي تشكل حاضر الوطن وتؤسس لمستقبله.
واختُتم الحفل بتكريم الأفراد والجهات الراعية، ثم قُدمت العرضة السعودية باعتبارها موروثًا ثقافيًا أصيلًا يعكس الفخر والاعتزاز بتاريخ المملكة وتراثها العريق.