تقرير بريطاني يحتفي بميلاد أشبال الفهود السعودية الأربعة

وأكّد تقرير "ذا صن" أن التحدي العالمي المتمثل في الحفاظ على الفهود يتجلى في انخفاض معدل نجاح التكاثر في الأسر، إذ لا يتكاثر سوى 15% من الفهود المولودة في البرية بنجاح في الأسر، ولا يستمر سوى 20% منها في إنتاج ذرية.