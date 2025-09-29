المؤتمر الصحفي الحكومي يستعرض إنجازات المملكة ورؤية القيادة في تحقيق التوازن العقاري

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد أن القطاع العقاري ليس مجرد سوق اقتصادي، بل هو قلب نابض في الاقتصاد الوطني، وركيزة تمس حياة كل أسرة ومستثمر، حيث يعد سوق الإيجارات أحد أهم وأكثر الأسواق تأثيرًا في حياة الناس، مبينًا أن السوق الإيجاري في مدينة الرياض يضم أكثر من (مليون ومئة وسبعين ألف) وحدة تأجيرية، منها (838) ألف وحدة سكنية، و(332) ألف وحدة تجارية، ويملك هذه الوحدات قرابة (200) ألف مالك ما بين أفراد وشركات موزعة بواقع (%84) يملكون الوحدات السكنية، وأكبر جهة مالكة منهم تمتلك (3,200) وحدة، أي ما يُعادل (%0.4) من إجمالي الوحدات السكنية، و(%16) يَملِكون الوحدات التجارية، وأكبر جهة مالكة لديها وحدات لا تتجاوز (2,600) وحدة، أي ما يُعادل (%1) من إجمالي الوحدات التجارية.