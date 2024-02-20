"مرور جدة" يطيح بـ3 مقيمين لترويجهم 13 كلجم من القات المخدر

قبض مرور محافظة جدة على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية؛ لاتخاذهم شقة سكنية وكرًا لترويج (13) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.