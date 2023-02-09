"الرياض الخضراء" تعلن عن بدء تشجير حي النسيم بمصاحبة عدد من الفعاليات

أعلن برنامج "الرياض الخضراء"، أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، عن بدء أعمال تنفيذ تشجير حي النسيم اليوم، وسينطلق بعدها في الأحياء السكنية التي تم توقيع عقود تنفيذها.
وشهدت أعمال التشجير زراعة 241 ألف شجرة وشجيرة، من خلال تنفيذ 97 حديقة، وتشجير 33 مدرسة، وتشجير 83 مسجدًا، وتشجير 37 موقعًا لمواقف السيارات، إضافة إلى تشجير 66 كم طولي من الطرق والممرات.
ويصاحب بدء تنفيذ التشجير العديد من الفعاليات، من ضمنها المعرض التعريفي الذي يهدف إلى توعية أهالي الحي ببدء التشجير وتعريفهم بمراحل ومدة المشروع والأعمال المصاحبة، إضافة إلى بيان التصوّر المستقبلي للحي بعد اكتمال التشجير.
ويستهدف برنامج الرياض الخضراء تشجير 120 حيًا سكنيًا بحلول عام 2030، حيث وُضعت تصاميم لأعمال التشجير تستند لمعايير عالمية تراعي البيئة المحلية، وتشمل تنفيذ حدائق في الأحياء السكنية، وتشجير الشوارع الداخلية، وتنفيذ أرصفة مشجرة وممرات للمشاة، وتشجير محيط المساجد والمدارس، وتشجير مواقف السيارات، كما سيتم تنفيذ حدائق كبرى، وتشجير الأودية وروافدها بمدينة الرياض.