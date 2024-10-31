جامعة الملك خالد تستضيف الاجتماع الـ 19 لمجلس عمداء كليات الصيدلة بالمملكة

واستهل رئيس جامعة الملك خالد المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم اللقاء بكلمة ترحيبية، معرباً عن سعادة الجامعة باستضافة هذا الاجتماع المهم الذي يسهم في تعزيز التواصل بين كليات الصيدلة بالمملكة، مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات والتجارب لتحسين جودة التعليم في كليات الصيدلة بالمملكة؛ مشيراً إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه مهنة الصيدلة وسبل تعزيز المهارات لدى طلبة الصيدلة بما يتواكب مع متطلبات القطاع الصحي المتنامية في المملكة.