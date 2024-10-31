جامعة الملك خالد تستضيف الاجتماع الـ 19 لمجلس عمداء كليات الصيدلة بالمملكة

دشن رئيس جامعة الملك خالد المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع التاسع عشر لمجلس عمداء كليات الصيدلة بالمملكة، وذلك في المدينة الجامعية بالفرعاء؛ بحضور رئيس مجلس عمداء كليات الصيدلة عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الأستاذ الدكتور عبدالكريم البكيري، وعدد من عمداء كليات الصيدلة من مختلف الجامعات؛ وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير مخرجات التعليم الصيدلي وتعزيز جودته بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واستهل رئيس جامعة الملك خالد المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم اللقاء بكلمة ترحيبية، معرباً عن سعادة الجامعة باستضافة هذا الاجتماع المهم الذي يسهم في تعزيز التواصل بين كليات الصيدلة بالمملكة، مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات والتجارب لتحسين جودة التعليم في كليات الصيدلة بالمملكة؛ مشيراً إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه مهنة الصيدلة وسبل تعزيز المهارات لدى طلبة الصيدلة بما يتواكب مع متطلبات القطاع الصحي المتنامية في المملكة.
وألقى رئيس مجلس عمداء كليات الصيدلة الأستاذ الدكتور عبدالكريم البكيري كلمةً أشار فيها إلى أهمية هذا الاجتماع في توحيد الجهود، وتعزيز التميز في التعليم الصيدلي، وسعي المجلس الدائم إلى تطوير المناهج والتدريب بما يخدم الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 للقطاع الصحي، مؤكداً على ضرورة الابتكار في أساليب التعليم لمواكبة التطورات المتسارعة في العلوم الصحية.