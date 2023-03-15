"ماكدونالدز" تُوَقع اتفاقية مع "فورتي مول" لافتتاح أول فرع لها في محافظة القويعية

ويأتي افتتاح فرع "ماكدونالدز"، الجديد في مجمع "فورتي مول"، بالقويعية، تلبية لخدمة عملائه في القويعية والمراكز الإدارية والقرى المجاورة لها، كما يُعتبر هذا الفرع ضمن إطار الخطة الاستراتيجية لـ"ماكدونالدز"، القائمة على التوسع في كافة مدن ومحافظات المملكة؛ حيث يعزز هذا الفرع شبكة الفروع المنتشرة في عدد من مناطق المملكة المختلفة؛ فيما جاء اختيار "ماكدونالدز"، لمجمع "فورتي مول"، تحديدًا، نسبةً لاحتوائه على عدة أنشطة تجارية وترفيهية، بجانب موقعه المميز في محافظة القويعية.