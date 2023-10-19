لاستعراض الإصلاحات التنموية في المملكة.. "التنافسية" يجتمع مع غرفة التجارة الأمريكية

وفي نهاية الاجتماع، زار الوفد الضيف فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في واجهة روشن، واطلعوا على الخدمات التي تقدمها فروع المركز الـ 17 الموجودة في 13 مدينة سعودية ومنصة "الأعمال" التابعة للمركز لقطاع الأعمال في المملكة، التي بلغت منذ إطلاق المركز في عام 2020 حتى نهاية الربع الثالث الماضي 1.8 مليون خدمة منها 930 ألف خدمة وفرت من خلال منصة "الأعمال"، و884 ألف خدمة قدمها ممثلو الجهات المعنية بقطاع الأعمال من خلال فروع المركز المكانية، فيما بلغ عدد المستفيدين 679 ألف مستفيد منهم 45 ألفًا من أصحاب الأعمال.