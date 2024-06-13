16 دائرة قضائية و5 كتابات عدل متنقلة لخدمة ضيوف الرحمن

تشارك وزارة العدل في موسم حج هذا العام 1445هـ، من خلال 16 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى 5 كتابات عدل متنقلة، مجهزة جميعها بالكوادر المؤهلة لاختصار الوقت والجهد على ضيوف الرحمن، وإنجاز قضاياهم وعملياتهم التوثيقية في أسرع وقت.