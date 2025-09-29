معرض "Saudi Elenex 2025".. يفتتح أبوابه للزوار أكتوبر المقبل

أسواق التكييف والإنارة والمياه

وبيّن أن الابتكار في مجالات الطاقة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاعات حيوية أخرى، حيث يُقدَّر حجم سوق أجهزة التكييف بنحو 9.19 مليار ريال مدفوعًا بتقنيات أكثر كفاءة واستدامة، فيما يُتوقع أن يصل حجم سوق الإنارة إلى 5.48 مليار ريال بحلول 2026، مدعومًا بمشاريع المدن الذكية واعتماد تقنيات الإضاءة الذكية، بينما تبلغ استثمارات قطاع المياه نحو 91 مليار ريال لدعم حلول المعالجة وإعادة الاستخدام وضمان استدامة الموارد.