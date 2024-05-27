"بر جدة" تطلق برامج الحج الموسمية لدعم الفئات المستفيدة وخدمة ضيوف الرحمن

أما برنامج (سقيا حاج): فهو من البرامج البارزة في موسم الحج حيث يتم فيه توزيع مياه الشرب على الحجاج في مكة المكرمة، في أحب الأيام إلى الله، وأشرف بقاع الأرض، من خلال توفير عبوات الماء لهم بما يروي عطشهم ويعينهم على أداء مناسكهم، ويسهم في تحقيق خير الصدقات، انطلاقاً من قوله صلى الله عليه وسلم: "خير الصدقة سقيا الماء".