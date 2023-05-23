قصة المليون متر مربع.. مفخرة "الرواق السعودي" من "المؤسّس" إلى الملك سلمان

ويمتد الرواق السعودي من الناحية الغربية حينما أمر الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- بإضافة جديدة للرواق السعودي، وبلغ عدد الأعمدة في هذه التوسعة نحو (1500) عمود مكسو بالرخام الأبيض، إضافة إلى عدد من القباب على سطح الأروقة، وفي عهد الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- أصبحت مساحتها نحو (365) ألف متر مربع والطاقة الاستيعابية حوالي مليون مصل، وتضمن الرواق السعودي بعد هذا الامتداد باباً جديداً وهو باب الملك فهد.