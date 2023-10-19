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"الصمعاني": حصر نظر دعاوى التستر التجاري بمحكمتي الجزائية والاستئناف في الرياض

‬القرار يهدف لرفع كفاءة وجودة نظر دعاوى التستر التجاري وحماية الكيانات التجارية
وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني
وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يقضي بحصر نظر دعاوى التستر التجاري بالمحكمة الجزائية بالرياض ومحكمة الاستئناف بالرياض، وتخصيص دائرة أو أكثر لنظر هذه الدعاوى.

ويأتي القرار لرفع كفاءة وجودة نظر دعاوى التستر التجاري؛ لكونها إحدى الممكنات القانونية لدعم البيئة الاستثمارية، وحماية الكيانات التجارية.

وأوضحت وزارة العدل أنه في إطار الإجراءات التنظيمية لتطبيق القرار؛ فإن المحاكم التي كانت تنظر دعاوى التستر التجاري المقيدة لديها قبل تطبيق القرار ستستمر في نظرها حتى صدور حكم نهائي فيها.

التستر التجاري
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
المحكمة الجزائية بالرياض
محكمة الاستئناف بالرياض

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