"الصمعاني": حصر نظر دعاوى التستر التجاري بمحكمتي الجزائية والاستئناف في الرياض

وأوضحت وزارة العدل أنه في إطار الإجراءات التنظيمية لتطبيق القرار؛ فإن المحاكم التي كانت تنظر دعاوى التستر التجاري المقيدة لديها قبل تطبيق القرار ستستمر في نظرها حتى صدور حكم نهائي فيها.