المرور يرصد مخالفة عدم ربط الحزام للراكب في المقاعد الأمامية للمركبة

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة للحدّ من المخالفات التي تهدد السلامة العامة، مشدّدة على أهمية الالتزام بربط حزام الأمان، سواء كان الشخص سائقًا أو راكبًا؛ نظرًا لدوره الفعال في تقليل خطورة الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية.