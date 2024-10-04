المرور يرصد مخالفة عدم ربط الحزام للراكب في المقاعد الأمامية للمركبة

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" مقطعًا يسلط الضوء على جهود دوريات المرور في محافظة جدة لرصد مخالفة عدم ربط حزام الأمان، وذلك ضمن حملة ميدانية واسعة تهدف إلى تعزيز الوعي المروري وتطبيق الأنظمة والقوانين المرورية على كافة مستخدمي الطريق.
وفي المقطع تم توثيق لحظات قيام رجال المرور بتسجيل مخالفة عدم ربط الحزام للراكب في المقاعد الأمامية للمركبة؛ حيث أظهرت اللقطات الجهود المستمرّة للدوريات في مراقبة الطرق، والتأكد من التزام السائقين والركاب على حد سواء بربط حزام الأمان، والذي يُعتبر من أساسيات السلامة المرورية.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة للحدّ من المخالفات التي تهدد السلامة العامة، مشدّدة على أهمية الالتزام بربط حزام الأمان، سواء كان الشخص سائقًا أو راكبًا؛ نظرًا لدوره الفعال في تقليل خطورة الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود المرور بمحافظة جدة لتعزيز ثقافة السلامة المرورية؛ حيث شهدت الفترة الأخيرة تكثيفًا للرقابة على الطرقات، خاصة مع تزايد الحوادث التي يكون عدم ربط حزام الأمان أحد أسبابها الرئيسية. كما دعت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية لتجنب المخالفات وتحقيق أعلى مستويات الأمان على الطرق.
يُذكر أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان تُسجَّل على الراكب في المقاعد الأمامية للمركبة، وهي من المخالفات التي نصَّت عليها لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية، والتي تهدف إلى المحافظة على سلامة الركاب والحدّ من الإصابات الناجمة عن الحوادث.
ومن خلال هذه الجهود تسعى إدارة المرور إلى رفع مستوى الالتزام بين قائدي المركبات والركاب على حدّ سواء؛ مما يسهم في تقليل الحوادث المرورية وتوفير بيئة مرورية آمنة لجميع مستخدمي الطريق.