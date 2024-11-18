المعلمون يشيدون بقرار "العلاوة والرخصة المهنية".. مساواة وعدل وتصحيح

وأبدى المعلم محمد مارون في حسابه الشخصي في "إكس" فرحته بالقرار، وقال: "مع أني حصلت على الرخصة بتقدير متقدم، إلا أنني فرحت بالقرار؛ لأن كل الوظائف فيها علاوات، ومن الظلم حرمان أحد منها، إضافة إلى أن بعض المعلمين يظلون عشرات السنين يعملون في المرحلة الابتدائية، واختبارهم للرخصة يكون مناهج المرحلة الثانوية، التي قد نسوها"، وأضاف "مارون": "عقبال الحوافز المالية والبدلات وإجازة الـ 4 شهور".