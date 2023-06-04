لأول مرة منذ تأسيسها "قو" للاتصالات "اتحاد عذيب" تُحَقق أرباحًا تشغيلية سنوية بلغت 58 مليون ريال وصافي ربح 42 مليونًا وتُحقق أرباحًا مبقاة

أعلنت شركة قو للاتصالات "اتحاد عذيب"، نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2023م، التي أظهرت أداءً إيجابياً واستمراراً لتحسن الأداء المالي والتشغيلي للشركة والتحول للربحية وإطفاء الخسائر المتراكمة، وتحقيق أرباح مبقاة، وذلك نتيجة الاستمرار في تنفيذ إستراتيجية التحول.
وكشفت النتائج المالية للشركة عن تسجيل إيرادات بلغت 630.3 مليون ريال، بنسبة نمو 67%، وإجمالي أرباح بلغت 182.7 مليون ريال، بزيادة بلغت 99%، وصافي أرباح سنوية غير مسبوقة بلغ 42 مليون ريال، مقارنة بخسائر تقدر بـ37.7 مليون ريال التي تمثل زيادة بنسبة 211% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأوضحت "قو للاتصالات"، أن هذه الأرباح السنوية تعكس حجم التطور الإيجابي لأداء الشركة التشغيلي نتيجةً للاستمرار في تنفيذ إستراتيجية التحول للشركة، التي تتضمن تطوير بنيتها التحتية وتحسين خدمة وتجربة العملاء وتقديم حلول ومنتجات مبتكرة لتلبية احتياجات السوق السعودي، مما أسهم في نمو الإيرادات عامة وبالأخص إيرادات قطاع الأعمال، حيث أعلنت الشركة خلال الفترة الماضية، توقيعها حزمة من العقود المهمة مع قطاعات حكومية متعددة، والتي ساعدت على زيادة إيرادات هذا القطاع، مما برهن على قدرة الشركة على مواكبة تطورات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الوطني، ويؤكّد أن إستراتيجية التحول بالشركة ماضية في تحقيق أهدافها.
وفي هذا الخصوص، قال رئيس مجلس إدارة شركة "قو للاتصالات" الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى: "عكست النتائج المالية استمرار التطور في أرباح الشركة وإطفاء خسائرها المتراكمة مما سينعكس إيجاباً على مساهمي الشركة"، مؤكداً أن الشركة مستمرة في مسيرتها نحو تحقيق أهداف إستراتيجية التحول والمساهمة في تحقيق طموح رؤية 2030 في قطاع الاتصالات".
من جهته، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة "قو للاتصالات" يحيى بن صالح آل منصور، أن تحقيق الشركة الأرباح التشغيلية السنوية لأول مرة منذ تأسيسها جاء نتيجة الاستمرار في تنفيذ إستراتيجية التحول للشركة، مشيراً إلى أن طموح "قو للاتصالات" لا يقف عند هذا الحد فقط، مبيناً أن إدارة الشركة تعمل على تعزيز ريادتها في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمساهمة في تطور التحول الرقمي بما يتماشى مع خطة الشركة لتعزيز قدرتها التنافسىية ورفع حصتها السوقية، وذلك من خلال تنفيذ جملة من الخطط والمبادرات التي تسهم في تحقيق مستهدفات البرامج الوطنية المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
يُذكر أن مجلس إدارة الشركة وافق على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 250 مليون ريال وذلك للمضي قدماً في تنفيذ أهداف إستراتيجية التحول وتمويل مشاريعها، كما أعلنت الشركة تعيين الإنماء للاستثمار مديراً للاكتتاب ومتعهدا لتغطية الطرح.. وتتوقع الشركة أن زيادة رأس المال ستنعكس إيجاباً على حقوق المساهمين وأداء الشركة.
وقامت "قو للاتصالات" بنشر شبكة الجيل الخامس في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، والوفاء بالتزام ترخيص الطيف الترددي الممنوح لها من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية؛ مما يعزّز مقدرة الشركة على تقديم حلول وتقنيات تواكب تطلعات السوق وخدمة عملائها بصورة أفضل.
يُشار إلى أن شركة "قو للاتصالات" أطلقت هويتها الجديدة؛ التي تتناغم مع إستراتيجية التحول للشركة الرامية إلى تعزيز قدراتها التنافسية، ورفع حصتها السوقية، والانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر تميزاً على النطاق التشغيلي، ومواكبةً لتطورات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الوطني، كما تعتز الشركة بمشاركتها في المؤتمر التقني الأضخم عالمياً "ليب" لعام 2023.