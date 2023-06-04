لأول مرة منذ تأسيسها "قو" للاتصالات "اتحاد عذيب" تُحَقق أرباحًا تشغيلية سنوية بلغت 58 مليون ريال وصافي ربح 42 مليونًا وتُحقق أرباحًا مبقاة

من جهته، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة "قو للاتصالات" يحيى بن صالح آل منصور، أن تحقيق الشركة الأرباح التشغيلية السنوية لأول مرة منذ تأسيسها جاء نتيجة الاستمرار في تنفيذ إستراتيجية التحول للشركة، مشيراً إلى أن طموح "قو للاتصالات" لا يقف عند هذا الحد فقط، مبيناً أن إدارة الشركة تعمل على تعزيز ريادتها في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمساهمة في تطور التحول الرقمي بما يتماشى مع خطة الشركة لتعزيز قدرتها التنافسىية ورفع حصتها السوقية، وذلك من خلال تنفيذ جملة من الخطط والمبادرات التي تسهم في تحقيق مستهدفات البرامج الوطنية المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.