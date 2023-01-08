"التدريب التقني والمهني" ينظم ملتقى مديري الاتصال المؤسسي الثاني.. الثلاثاء القادم

ويهدف الملتقى على مدى يومين إلى الوعي بأهمية التخطيط الاحترافي في العلاقات العامة والإعلام، والتعرف على المهارات الحديثة في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنتاج محتوى احترافي في المنصات الرقمية، وكتابة وتحرير المواد الإعلامية، ورفع الوعي في مجال تنظيم الفعاليات وتطبيق آليات البروتوكولات، إضافة إلى تبادل الخبرات من خلال مشاركة الأكاديميين والممارسين في مجال صناعة التواصل.