"التدريب التقني والمهني" ينظم ملتقى مديري الاتصال المؤسسي الثاني.. الثلاثاء القادم

تنظم الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعد غد الثلاثاء، ملتقى مديري الاتصال المؤسسي الثاني بعنوان "التواصل الفعال في بيئة متجددة" برعاية محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومشاركة عدد من المتخصصين والممارسين؛ وذلك في مقر الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض.
ويهدف الملتقى على مدى يومين إلى الوعي بأهمية التخطيط الاحترافي في العلاقات العامة والإعلام، والتعرف على المهارات الحديثة في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنتاج محتوى احترافي في المنصات الرقمية، وكتابة وتحرير المواد الإعلامية، ورفع الوعي في مجال تنظيم الفعاليات وتطبيق آليات البروتوكولات، إضافة إلى تبادل الخبرات من خلال مشاركة الأكاديميين والممارسين في مجال صناعة التواصل.
ويتضمن الملتقى جلسات حوارية؛ الأولى بعنوان "الاتصال المؤسسي وبناء العلاقات الفعالة بين المنظمة وجماهيرها" بإدارة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الحيزان، وسيتحدث خلالها نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلاقات والإعلام الدكتور عبدالرحمن عبدالقادر، عن مفهوم الاتصال المؤسسي وعوامل نجاحه، والمستشار في الاتصال الاستراتيجي إبراهيم الروساء عن بناء الصورة الذهنية في المنظمات وسبل تنميتها؛ فيما سيتطرق مؤسس شركة الاتصال المؤثر رئيس مجلس إدارة جمعية التواصل المؤسسي منذر محمود طيب إلى التواصل الداخلي الفعال.
وتحمل الجلسة الحوارية الثانية عنوان "الاتجاهات الحديثة في قطاع الاتصال والتواصل"، ويديرها عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لكتّاب الرأي سلطان المالك، ويتحدث فيها الرئيس التنفيذي لشركة مزيج للاستشارات التسويقية وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبيد العبدلي عن التسويق في القطاع الحكومي، والمستشار الأكاديمي في مجال التواصل طارق الأحمري عن الإبداع في المحتوى الرقمي، كما سيتطرق مدير عام الاتصال الاستراتيجي بالهيئة العامة للعقار تيسير المفرج عن صناعة الرسائل الإقناعية للفئات المستهدفة.
وتستعرض الجلسة الحوارية الثالثة بالإدارة المتخصصة في الاتصال التسويقي الدكتورة رانيا الشريف، جملة من "التجارب الاتصالية الإبداعية" حيث يسلط رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون الدكتور سعود الغربي، الضوء على التجارب الاتصالية الناجحة في القطاعات المحلية والدولية؛ فيما يتحدث في موضوع "تجارب اتصالية للظهور الجماهيري" المستشار الإعلامي ماجد الغامدي، ومديرَا الاتصال المؤسسي بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية إسماعيل المطاوعة، وبمنطقة مكة المكرمة هاني باهويني.
ويختتم الملتقى أعماله يوم الأربعاء القادم بورشات عمل متنوعة؛ منها "تفعيل دور الاتصال المؤسسي في المنظمات" ويقدّمها المتخصص في الاتصال نايف الضيط، و"فن البروتوكولات في المناسبات والفعاليات" ويقدّمها مدير الإعلام والتواصل في معرض الدفاع العالمي عبدالعزيز الوصيفر، بالإضافة إلى ورشة عمل عن "صناعة المحتوى الإعلامي"، يقدّمها مسؤول الاتصال المؤسسي بالكلية التقنية في الأحساء وليد الشويهين.