القصبي: التجارة الإلكترونية شكلت 29% من إجمالي مدفوعات التجزئة للمستهلكين

قال ماجد القصبي وزير التجارة، إن التجارة الإلكترونية شكلت 29% من إجمالي مدفوعات التجزئة للمستهلكين وتسجيل أكثر من 87 مليون شحنة في عام 2024.
وأضاف في لقائه برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين في منطقة عسير، أن السجلات التجارية نمت في المملكة إلى 1.7 مليون سجل حوالي 5.2% منها تجاري في عسير بمعدل 90 ألف سجل تجاري.
وأشار إلى أن السعودية تعيش تحولا غير مسبوق بفضل رؤية المملكة 2030 وقائدها ولي العهد.
وذكر أنه تم تأسيس 20 فرعاً للمركز السعودي للأعمال في 15 مدينة ومحافظة لتسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية.
وأضاف أن جهود المركز الوطني للتنافسية تكاملت مع أكثر من 65 جهة حكومية وبشراكة القطاع الخاص، لإنجاز أكثر من 900 إصلاح وتوصية اقتصادية عززت تنافسية الأعمال.