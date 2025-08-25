القصبي: التجارة الإلكترونية شكلت 29% من إجمالي مدفوعات التجزئة للمستهلكين

وأضاف في لقائه برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين في منطقة عسير، أن السجلات التجارية نمت في المملكة إلى 1.7 مليون سجل حوالي 5.2% منها تجاري في عسير بمعدل 90 ألف سجل تجاري.