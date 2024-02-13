"وزير الصناعة": إنشاء المدن الذكية يسهم في تعزيز الصناعة وهدفنا مضاعفة الإنتاج المحلي 3 مرات

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف؛ أن إنشاء المدن الذكية يسهم في تعزيز الصناعة، لافتاً إلى أن التحوُّل نحو التصنيع أصبح مربوطاً مع المدن الذكية؛ ما يؤكّد مسئولية الحكومة أن يكون لديها دورٌ فعالٌ وناشطٌ لتعزيز الصناعات ومشهد التعدين واجتذاب شركاء أكثر.
وأضاف الخريف؛ خلال كلمته ضمن فعاليات #المنتدى_العالمي_للمدن_الذكية، أن المملكة أطلقت سياستها التصنيعية الإستراتيجية ووضعت أهدافها لمضاعفة الإنتاج المحلي 3 أضعاف، والتوظيف بمقدار مرتين بنهاية 2030.
يُذكر أن المنتدى العالمي للمدن الذكية يهدف إلى تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية، ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة بما يعزّز جودة الحياة، حيث يسعى إلى إثراء موضوع مستقبل المدن الذكية من كل جوانبها ولاسيما دعم جهود الحكومات حول العالم في تبني نماذج مبتكرة لحلول ذكية تسهم في رفع مستوى الكفاءة والاستدامة البيئية ورفع جودة الحياة لسكان هذه المدن.