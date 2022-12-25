"الطب البديل" يحذّر من مدّعي العلاج دون مؤهلات.. "دواؤهم هو الداء"

حذّر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من مدّعي #الطب_البديل الذين يدعون أن لهم إجابات عن كل الأسئلة وعلاجات لكل الأمراض.
ولفت المركز إلى أن ممارسة #الطب_البديل_والتكميلي يجب أن يقوم بها شخص مؤهل علمياً في المجال نفسه، ولديه القدرة على التوصل إلى التشخيص الصحيح، ويستخدم مادة علاجية فعّالة وآمنة.
وأضاف في تغريدات توعوية على حسابه بتويتر، ليس كل ما يُنشر على شبكة الإنترنت أو في منصات التواصل الاجتماعي حول استخدامات الطب البديل صحيح، ويجب الانتباه له جيداً.
وأكّد المركز أن من حق المريض عند مراجعته منشآت الطب البديل والتكميلي معرفة اسم الممارس ومؤهلاته وخبراته، وصلاحية ترخيص مزاولة المهنة الصادر من المركز، محذراً من الممارسات والممارسين العشوائيين فدواؤهم قد يكون هو الداء.