بالصور.. المشاركون بملتقى قراءة النص ينوهون بدعم القيادة للحركة الثقافية ويسجلون 7 توصيات

ودوّن المشاركون "7" توصيات في ختام الفعاليات، بدؤوها بتقديم الشكر للقيادة الرشيدة على اهتمامها ورعايتها للمشهد الثقافي والأدبي في المنطقة والمملكة، ثم تثمينهم للدور الريادي الذي ترمي إليه رؤية المملكة 2030، آملين أن تضطلع وزارة الثقافة ببرامج ومبادرات عبر هيئاتها الرسمية، وأن تدعم هذه الملتقيات، وتعزّز دورها وترعاها ماديًّا ومعنويًّا.