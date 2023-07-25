قبل انفجار شرايين بطنه.. "3 ساعات حاسمة" تنقذ حياة مريض في بريدة

نجح أطباء جراحة الأوعية الدموية في منطقة القصيم، في إنقاذ حياة مريض بالسيطرة على شرايين البطن من الانفجار في تدخل جراحي استغرق 3 ساعات وتكلل بالنجاح.
وأوضحت وزارة الصحة، أن أطباء مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة عضو تجمع القصيم الصحي، نجحوا في إنقاذ حياة المريض الذي حضر لقسم الطوارئ وهو يعاني من تمدد بالشريان الأورطي في منطقة البطن، والشرايين الحرقفية بمنطقة الحوض حيث صاحَبه ارتفاع في ضغط الدم وآلام متزايدة في الظهر والبطن.
وأشار الفريق الطبي المشرف على الحالة إلى أنه بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية العاجلة، تأكد أن المريض لديه تمدد كبير بالشريان الأورطي بالبطن والشرايين الحرقفية بمنطقة الحوض، الأمر الذي تسبب في الضغط على الفقرات القطنية للمريض محدثًا هذه الآلام.
وتم تقديم الخدمات العلاجية الطارئة التي أسهمت في السيطرة على الوضع الصحي للمريض ليتم على الفور تركيب دعامة مغطاة في الشريان الأورطي وشرايين الحوض عن طريق قسطرة الأوعية التداخلية تحت تأثير المخدر الكلي.
وبيّن الفريق المعالج أنه بعد رجوع العلامات الحيوية لوضعها الطبيعي، تم إحالة المريض إلى قسم العناية المركزة لمتابعة وضعه الصحي من قبل الأطباء وفرق التمريض، وتقديم العلاجات المناسبة التي تسهم من تحسن الحالة وخروجها من المستشفى خلال الفترة القادمة.
وعدّ الفريق الطبي المعالج هذا النوع من العمليات التي تعالج الشريان الأورطي، من أكبر العمليات في مجال جراحات الأوعية الدموية؛ حيث إن الشريان الأورطي هو الشريان الرئيسي بالجسم وتمدد الشريان لدرجة معينة قد يؤدي إلى انفجاره وحدوث نزيف داخلي ووفاة للشخص المصاب.
وكان مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة قد أجرى 8656 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م.