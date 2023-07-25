قبل انفجار شرايين بطنه.. "3 ساعات حاسمة" تنقذ حياة مريض في بريدة

وأوضحت وزارة الصحة، أن أطباء مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة عضو تجمع القصيم الصحي، نجحوا في إنقاذ حياة المريض الذي حضر لقسم الطوارئ وهو يعاني من تمدد بالشريان الأورطي في منطقة البطن، والشرايين الحرقفية بمنطقة الحوض حيث صاحَبه ارتفاع في ضغط الدم وآلام متزايدة في الظهر والبطن.