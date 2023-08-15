"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 21 طن سلال غذائية على النازحين بولاية الخرطوم السودانية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 21 طنًا و350 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في محلية كرري التابعة لولاية الخرطوم في جمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 3.432 فردًا من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2023م.
من جهة ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 5 أطنان و520 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في منطقة الشبيلية بمدينة كبوشية بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 948 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
في سياق آخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجرى خلال الفترة من 19 حتى 25 يوليو 2023م، ضخ 441.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 441.000 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وتنفيذ 32 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء 54 عملية لتجفيف مياه الصرف الصحي، حيث استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.