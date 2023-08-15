"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 21 طن سلال غذائية على النازحين بولاية الخرطوم السودانية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 21 طنًا و350 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في محلية كرري التابعة لولاية الخرطوم في جمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 3.432 فردًا من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2023م.