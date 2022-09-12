هيئة المراجعين والمحاسبين توفر منصة "اتكال"

ودعت المستفيدين إلى الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة، والتعرف على الخدمات والاستفادة منها عبر الرابط etikal.sa، من خلال اتباع خطوات طلب الخدمة المحاسبية بدايةً من إنشاء حساب، واختيار الخدمة والمحاسب، ثم التعاقد إلكترونيًّا مع المحاسب.