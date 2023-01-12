وزير الطاقة يناقش مع نظيره البريطاني سبل تعزيز التعاون المشترك

كما بحث الطرفان تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، ومحطات الكهرباء، وتوطين مكونات قطاع الطاقة، وعبرا عن تطلعهما لمشاركة الشركات من الجانبين في تنفيذ عديد من المشروعات في هذا المجال.