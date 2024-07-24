أمير الرياض ونائبه: حديقة الملك عبدالعزيز ستكون معلمًا بيئيًا مميزًا ومشهدًا حضريًا جاذبًا

ثمّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي مدينة الرياض، التوجيه الكريم بتسمية إحدى الحدائق الكبرى في مدينة الرياض باسم "حديقة الملك عبدالعزيز" بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - حفظه الله-، رافعًا الشكر للقيادة الرشيدة – حفظها الله - على بدء أعمال تنفيذ حديقة الملك عبدالعزيز.
وأكد في تصريح بمناسبة إعلان مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بدء أعمال تنفيذ حديقة الملك عبدالعزيز، أن حديقة الملك عبدالعزيز ستصبح عند الانتهاء من أعمال تنفيذها، أحد المعالم البيئية المميزة والجاذبة كما ستكون مشهدًا حضريًا يجذب الأهالي والسيّاح ومنتزهًا لافتًا على المستويين الدولي والإقليمي.
وأضاف الأمير فيصل بن بندر، أن الحديقة بتصاميمها ستلبي متطلبات الاستدامة البيئية، لما تضمه من تصميم يراعي البيئة المحلية لتنوع الأشجار والنباتات المحلية التي ستضم أكثر من 200 نوع من النباتات المحلية عالية الكثافة.
وأشار إلى أن الحديقة ستُسهم في خفض درجة الحرارة وتحسين جودة الهواء وتقليل التلوث والغبار، إلى جانب تعزيز التصنيف العالمي للمدينة لتصبح واحدة من بين أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم.
وأبان أن تصميم الحديقة التي تضم حدائق المرتفعات والسهول والهضاب والحدائق الصحراوية ستعزز التنوّع الحيوي.
ولفت أمير منطقة الرياض النظر إلى أن ما تشهده المنطقة من نماء وتطور متسارع في المشروعات النوعية يعكس اهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله- بكل ما يهم المواطن والحرص على تعزيز مكانة المملكة في شتى المجالات.
فيما رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- على التوجيه الكريم بتسمية إحدى الحدائق الكبرى في مدينة الرياض باسم "حديقة الملك عبدالعزيز" بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - حفظه الله-.
وثمّن في تصريح بهذه المناسبة، إعلان مجلس إدارة الهيئة عن بدء أعمال تنفيذ حديقة الملك عبدالعزيز شمال الرياض ضمن مشروعات "الرياض الخضراء".
وقال نائب أمير منطقة الرياض: إن هذا المشروع يأتي امتدادًا للجهود الكبيرة في تحقيق معايير الاستدامة والمتطلبات البيئية، واعتماد تصميم مميز يراعي البيئة المحلية.
وأضاف أن هذا المشروع سيكون إضافة حيوية لمدينة الرياض لما يضمه من تصاميم مميزة ومبانٍ بتصاميم مستدامة وتشجير ما يزيد على ٦٥ ٪ من مساحة الحديقة، مؤكدًا سموه أن حديقة الملك عبدالعزيز عند الانتهاء من أعمال تنفيذها ستُسهم في تعزيز جودة الحياة في مدينة الرياض وخفض درجات الحرارة.
وفي ختام تصريحه سأل الأمير محمد بن عبدالرحمن -المولى عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بحفظه، ويديم على هذا الوطن أمنه وأمانه وعزه ونصره.