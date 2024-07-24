أمير الرياض ونائبه: حديقة الملك عبدالعزيز ستكون معلمًا بيئيًا مميزًا ومشهدًا حضريًا جاذبًا

ثمّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي مدينة الرياض، التوجيه الكريم بتسمية إحدى الحدائق الكبرى في مدينة الرياض باسم "حديقة الملك عبدالعزيز" بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - حفظه الله-، رافعًا الشكر للقيادة الرشيدة – حفظها الله - على بدء أعمال تنفيذ حديقة الملك عبدالعزيز.