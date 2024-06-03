وزير الشؤون الإسلامية يحصل على وسام الجامعة الندوية الإسلامية بالهند

الجدير بالذكر، أن الجامعة الندوية الإسلامية تعد من أشهر الجامعات في ولاية كيرلا بجمهورية الهند، تأسست عام 1964م، ولها نشاطات واسعة في مجال الدعوة والتعليم ونشر الثقافة الإسلامية والأعمال الخيرية، وتشرف على 6 كليات شرعية، و14 معهد إسلامي، بالإضافة إلى ما لها من نشاطات دعوية متمثّلةً في منظّماتها الفرعية المختلفة.