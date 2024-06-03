وزير الشؤون الإسلامية يحصل على وسام الجامعة الندوية الإسلامية بالهند

منحت الجامعة الندوية الإسلامية في ولاية كيرلا الهندية، وسامها من الدرجة الأولى لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك نظير ما يبذله معاليه من جهود مباركة ونشاطات بارزة في نشر رسالة القرآن الكريم والسنة النبوية وفق منهج السلف الصالح، وإسهاماته في خدمة العقيدة الصحيحة، ونشر التسامح وثقافة الحوار بين أتباع الحضارات.
جاء ذلك على هامش إقامة مسابقة القرآن الكريم في جنوب الهند للسنة الثالثة، والتي شارك فيها أكثر من 600 متسابق ومتسابقة، فاز منهم 18 فائزا وفائزة.
الجدير بالذكر، أن الجامعة الندوية الإسلامية تعد من أشهر الجامعات في ولاية كيرلا بجمهورية الهند، تأسست عام 1964م، ولها نشاطات واسعة في مجال الدعوة والتعليم ونشر الثقافة الإسلامية والأعمال الخيرية، وتشرف على 6 كليات شرعية، و14 معهد إسلامي، بالإضافة إلى ما لها من نشاطات دعوية متمثّلةً في منظّماتها الفرعية المختلفة.