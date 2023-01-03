"عبدالله الراجحي".. قامة اقتصادية سعودية كبيرة لها 40 عامًا من العطاء

وعلى صعيد العمل الخيري لم تنضب يومًا ينابيع "الراجحي" في المساهمات المجتمعية التي تمد يد العطاء وتجزله للمحتاجين، القاصي منهم والداني. ومن الإشارات التي يجدر الوقوف لها صدور موافقة المقام السامي على انضمام "الراجحي" لعضوية "مجلس أمناء أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين" بناء على ما رفعه سمو ولي العهد؛ ليحظى "الراجحي" بإحدى المهام الإنسانية الرفيعة التي يكلل بها دوره المجتمعي.