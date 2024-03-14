10 آلاف ريال عقوبة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية بالاماكن المحظورة

أعلن المرور السعودي عبر حسابه على منصة "إكس" عن الغرامة المقررة في حالة المخالفة لنظام تركيب كاميرات المراقبة الأمنية والتي تصل إلى 10 آلاف ريال في كل مخالفة بتركيب الكاميرات داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها.
وتفصيلاً، قال المرور إنه : دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ويخالف أي حكم من أحكام النظام، وفقاً للآتي : غرامة مقدارها 10 آلاف ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها.
وأضاف : يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.