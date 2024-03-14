10 آلاف ريال عقوبة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية بالاماكن المحظورة

وتفصيلاً، قال المرور إنه : دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ويخالف أي حكم من أحكام النظام، وفقاً للآتي : غرامة مقدارها 10 آلاف ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها.