"مكافحة التستر التجاري" يستعرض ضوابط منع سفر المشتبه به في جريمة التستر

وأردف البرنامج: الحالة الثانية إذا قامت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سفره أمر متوقع أو أنه مختبئ أو هارب، ولم يستجب لأكثر من 3 مرات بعد إبلاغه بإحدى الوسائل التالية: "الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الحسابات المسجلة في الأنظمة الحكومية، الاتصالات الهاتفية، والخدمات البريدية".