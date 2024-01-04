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"مكافحة التستر التجاري" يستعرض ضوابط منع سفر المشتبه به في جريمة التستر

من بينها أن تقوم أسباب تدعو للاعتقاد بأن سفره أمر متوقع أو أنه مختبئ أو هارب
"مكافحة التستر التجاري" يستعرض ضوابط منع سفر المشتبه به في جريمة التستر

حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ضوابط منع سفر المشتبه به في جريمة التستر.

وقال البرنامج: يحق لوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر في حالتين.

وأضاف: الحالة الأولى إذا توافرت أدلة واضحة ترجح أنه ارتكب جريمة بموجب النظام.

وأردف البرنامج: الحالة الثانية إذا قامت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سفره أمر متوقع أو أنه مختبئ أو هارب، ولم يستجب لأكثر من 3 مرات بعد إبلاغه بإحدى الوسائل التالية: "الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الحسابات المسجلة في الأنظمة الحكومية، الاتصالات الهاتفية، والخدمات البريدية".

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
جريمة التستر

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