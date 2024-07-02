"هيئة الطرق" تستقبل 42422 ألف مكالمة خلال 6 أشهر: متوسط سرعة الرد "7 ثوان"

ولفتت إلى أن مركز الاتصال مزود بفريق عمل مؤهل من الموظفين المختصين، الذين يتمتعون بمعرفة متقدمة حول الخدمات التي تقدّمها الهيئة، ويقدمون المساعدة بشكل سريع وفعال لحل طلبات المستفيدين؛ مؤكدةً التزامها الدائم في تذليل العقبات التي تواجه مستخدمي الطرق وتقديم الدعم اللازم لهم، من خلال مركز الاتصال، وطرق التواصل المختلفة التي توفرها الهيئة لمستخدمي الطرق من خلال حساب المركز في منصة إكس 938@، أو عبر تطبيق (938) المخصص للأجهزة الذكية، أو عبر الإيميل (938@rga.gov.sa) بعدة لغات.