"هيئة الطرق" تستقبل 42422 ألف مكالمة خلال 6 أشهر: متوسط سرعة الرد "7 ثوان"

استقبل مركز الاتصال (938) التابع للهيئة العامة للطرق خلال النصف الأول من العام الجاري، 42422 مكالمة من مستخدمي الطرق في المملكة، إضافة إلى عدد من الاستفسارات التي وردت عبر قنوات التواصل الرقمية المتعددة.
وأوضحت "هيئة الطرق" أنها عالجت أكثر من 11914 ملاحظة وردت عبر مركز الاتصال والقنوات الرقمية الأخرى، شملت خدمات رفع البلاغات والطلبات، إضافة إلى الإجابة على جميع الاستفسارات؛ مشيرة إلى أن متوسط سرعة الرد بلغت 7 ثوانٍ فقط؛ فيما بلغ مستوى الخدمة نسبة 93%، وزاد مستوى رضا العملاء إلى نحو 89%؛ مؤكدةً أهمية مشاركة مستخدمي الطرق بملاحظاتهم ومقترحاتهم التي تسهم في تحسين شبكة الطرق في المملكة.
وبيّنت الهيئة أن عدد المستفيدين من مركز الاتصال (938) منذ إطلاقه بلغ أكثر من 92418 مستفيدًا؛ وذلك في إطار تعزيز مشاركة مستخدمي الطرق في رفع مستوى الجودة والسلامة على الطرق؛ إذ تأتي هذه الجهود في إطار التحقق من الامتثال لمواصفات ومعايير الجودة، ورفع مستوى الرقابة على الطرق والإشراف عليها لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
ولفتت إلى أن مركز الاتصال مزود بفريق عمل مؤهل من الموظفين المختصين، الذين يتمتعون بمعرفة متقدمة حول الخدمات التي تقدّمها الهيئة، ويقدمون المساعدة بشكل سريع وفعال لحل طلبات المستفيدين؛ مؤكدةً التزامها الدائم في تذليل العقبات التي تواجه مستخدمي الطرق وتقديم الدعم اللازم لهم، من خلال مركز الاتصال، وطرق التواصل المختلفة التي توفرها الهيئة لمستخدمي الطرق من خلال حساب المركز في منصة إكس 938@، أو عبر تطبيق (938) المخصص للأجهزة الذكية، أو عبر الإيميل (938@rga.gov.sa) بعدة لغات.